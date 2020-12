PADOVA – Reti inviolante nel posticipo del Girone B di Serie C tra Padova e Triestina . Con questo pareggio il Padova fallisce l’aggancio in vetta al Sudtirol , salendo a 30 punti, -2 dalla capolista. Per la Triestina ora i punti sono 22: aggancio al Matelica e primo punto della gestione Pillon .

La partita

Primo tempo che stenta a decollare: la prima conclusione del match arriva al 21′, con Tartaglia per

gli ospiti, destro fuori. Al 32′ ancora Triestina con una girata al volo di Granoche sulla quale Vannucchi si distende e devia la sfera in calcio d’angolo. Al 37′ sono ancora gli ospiti ad andare al tentativo: ci prova Rizzo la palla viene dapprima deviata da Andelkovic e poi da Granoche, per poi terminare la propria corsa di poco a lato. Nella ripresa la Triestina ci prova al 5′ con Mensah, Vannucchi risponde presente; al 9′ è pericoloso invece Granoche, due minuti dopo si fa vedere il Padova con Bifulco. Al 18′ confusione: l’arbitro Feliciani dapprima assegna un calcio di rigore alla Triestina per un contatto in area Andelkovic-Granoche, poi però viene richiamato dall’assistente che ravvisa un precedente offside dell’attaccante, penalty non concesso.