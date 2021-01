I RISULTATI

Novara-Pro Vercelli 1-2

Livorno-Albinoleffe 1-0

Girone B

Festival del gol ad Arezzo, dove i padroni di casa lasciano il passo alla Feralpisalò che vince 3-2. Piu porta avanti i toscani, che poi restano in dieci per il rosso a Braga e subiscono la rimonta con Scarsella e Ceccarelli, prima che Arini che fissi di nuovo il risultato sul pari. Poi è il gol di Miracoli a decidere l’incontro e portare i “Leoni del Garda” a 29 punti, con i granata che restano ultimi a quota 10. Parità, 1-1, tra Imolese e Padova: al vantaggio ospite messo a segno da Della Latta ha replicato, nella ripresa, Torrasi per i padroni di casa. Aggancio momentaneo, in attesa delle restanti gare, del Padova al Sudtirol in vetta.

I RISULTATI

Arezzo-Feralpisalò 2-3

Imolese-Padova 1-1

Girone C

Gran poker del Monopoli che batte la Juve Stabia con un netto 4-2: gialloblù avanti due volte con Orlando e Berardocco, poi i pugliesi si scatenano e ribaltano il risultato con Starita (doppietta), Paolucci e Bunino. I “Gabbiani” si portano a 20 punti, a 3 lunghezze proprio dai gialloblù. Una rete in pieno recupero di Curiale vale i tre punti per il Catanzaro che supera di misura il Potenza. Il Catanzaro con questo successo si porta a quota 31 punti, mentre il Potenza resta fermo a 16.

I RISULTATI

Monopoli-Juve Stabia 4-2

Catanzaro-Potenza 1-0