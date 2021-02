TORINO – La 26esima giornata di Serie C si è conclusa con due sfide, entrambe aventi protagoniste formazioni del Girone B.

Ravenna, pari che serve a poco: 0-0 con la Feralpisalò

Il Ravenna penultimo in classifica dovrà fare di più per salvarsi dalla retrocessione: i romagnoli hanno pareggiato 0-0 contro la FeralpiSalò, che si porta 39 punti in classifica , al settimo posto. Giallorossi fermi a quota 19.

Cesena-Carpi, monologo bianconero

Tutto facile

per il, che nel derby emiliano-romagnolo cols’impone grazie ai gol di Zecca, Rossini e Bortolussi. Bianconeri a 41 punti, al sesto posto alla pari della Virtus Verona. La squadra di Pochesci non si smuove dalla quattordicesima piazza.