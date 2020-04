“La situazione attuale complichera’ economicamente molte cose” BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Rinforzi? Ne stiamo parlando ma la situazione attuale complichera’ molte cose”. Improvvisa frenata di Quique Setien, che nei giorni scorsi aveva ammesso di sognare l’arrivo sia di Lautaro Martinez che di Neymar. Intervistato da “Onda Cero”, il tecnico del Barcellona si fa piu’ prudente, considerando le conseguenze economiche della crisi legata al coronavirus. “La situazione dei club, dal punto di vista finanziario, sara’ complicata – ammette – Non sono ne’ pessimista ne’ ottimista su Lautaro. E’ un giocatore che mi piace, come mi piacciono i grandi giocatori, ma non mi faccio illusioni”. Discorso simile per il ritorno di Neymar: “Economicamente e’ complicato accedere a giocatori di questo livello. Vedremo quale sara’ anche la situazione dei contratti dopo il 30 giugno”. (ITALPRESS). glb/red 20-Apr-20 12:39