JACKSONVILLE (Florida) – Quella appena trascorsa resterà una notte da ricordare per Shaquille O’Neal. La leggenda Nba ha infatti debuttato da vero lottatore in AEW , compagnia di wrestling di proprietà di Tony Khan, nata il 1° gennaio 2019. Dopo aver fatto il suo ingresso con il ring-name “Shaq” (il suo soprannome storico) è salito sul quadrato per un match a coppie miste: insieme a Jade Cargill ha affrontato (e sconfitto)

AEW, debutta Shaquille O’Neal

Shaq ha incassato quello che nel gergo tecnico viene definito “bump”, cadendo dal ring sopra un tavolo precedentemente posizionato e mandandolo in frantumi con la sua mole. Secondo la storia raccontata sul ring, successivamente Shaquille O’Neal è stato portato via in ambulanza, anche se poi un reporter della AEW ha scoperto la sua “fuga” dal veicolo. In questo modo l’ex cestista ha di fatto lasciata aperta la rivalità con l’avversario, preannunciando nuove puntate di questa “faida”. La leggenda Nba ha preso davvero sul serio questa avventura, il suo non è stato un semplice cameo, ma una presenza sul ring frutto di studi e allenamenti. Non è nemmeno la prima volta che si cimenta nel wrestling: in passato aveva già lavorato nel settore, ma con la WWE (cioè la più importante compagnia al mondo), partecipando anche alla André The Giant Memorial Battle Royal a WrestleMania 32.