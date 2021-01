EMPOLI – Nonostante la gara di Coppa Italia con il Napoli sulle gambe è un vero e proprio show quello dell’ Empoli , che spazza via la Salernitana con un clamoroso 5-0 . Uno scontro diretto, senza storia, che conferma la squadra di Dionisi in testa alla classifica a 37 punti, spedendo a -6 i granata di Castori (oggi squalificato e in tribuna). La vittoria azzurra prende forma nel primo tempo

CLASSIFICA SERIE B

Poker clamoroso in 45′

Avvio bruciante dell’Empoli che va vicinissimo al vantaggio già al 2° minuto: Veseli si perde l’inserimento di Haas che, dopo un gran servizio di Mancuso, mette clamorosamente a lato. Passano 60″ e ancora i toscani si rendono pericolosi con un missile di Bajrami su cui è decisiva la deviazione in corner di Gyomber. Subito dopo ci prova ancora La Mantia, e per vedere la prima sortita offensiva della Salernitana bisogna attendere il 7′, quando Djuric arriva di poco in ritardo sul cross di Casasola. L’azione si ripete sull’asse con Tutino, ma stavolta Brignoli fa buona guardia. Al 9′ di nuovo azzurri pericolosissimi con La Mantia, stoppato alla grande da Lopez. Al 19′, meritato, arriva il vantaggio dell’Empoli. Fiamozzi crossa al centro dalla destra e si innesca un mini flipper che fa arrivare il pallone sui piedi di Ricci: il centrocampista fredda Belec con un tiro a mezza altezza che si insacca alla sinistra del portiere granata, è 1-0. Il dominio toscano è totale e serve un gran riflesso di Belec su Haas per evitare l’immediato raddoppio. Al 28′, però, non può nulla sulla conclusione di Stulac dentro l’area che firma il 2-0 dell’Empoli. Lo show dei padroni di casa non si arresta e al 35′ arriva anche il 3-0: bella triangolazione La Mantia-Mancuso con quest’ultimo che fredda Belec da due passi. Al 39′ occasione Salernitana con il colpo di testa di Djuric che però mette a lato da ottima posizione. Ma non è finita qui, perchè al 42′ arriva anche il poker dell’Empoli con un capolavoro di Parisi: l’esterno si incunea dalla sinistra e la mette sul palo opposto per il 4-0 e il suo primo gol in Serie B.

EMPOLI-SALERNITANA 5-0: TABELLINO E STATISTICHE

Timbra Olivieri nel finale

La ripresa comincia ovviamente con ritmi bassi, ma con la Salernitana che ci prova un paio di volte con Casasola, senza esito. Ospiti propositivi, ma a sfiorare il gol è sempre l’Empoli, al minuto 58′, con Ricci: strepitoso Belec che evita la rete con un grande intervento. Al 64′ campani pericolosi con una bellissima giocata di Kupisz e una conclusione che termina a lato di un nulla. Tre minuti dopo Mancuso sfiora la doppietta personale: è la traversa a dirgli di no. La stessa risposta che Brignoli al 70′ dà al perfetto colpo di testa di Djuric volando sotto l’incrocio dei pali. Si arriva così all’88’ quando l’attaccante Olivieri, entrato da tre minuti, finalizza un contropiede realizzando il definitivo gol del 5-0. Per Dionisi e i suoi ragazzi, questa, è una notte da sogno.