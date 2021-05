Simone Inzaghi è pronto a calare il suo poker di assi per la Champions. La vittoria contro il Genoa ha irrobustito le speranze della Lazio di poter agganciare il quarto posto anche se il percorso resta in salita. I tre punti contro i rossoblù dell’ex Ballardini sono stati firmati da un’altra doppietta di Correa e dai gol di Immobile e Luis Alberto. Trascinatori dei biancocelesti non solo da goleador. Protagonisti annunciati della Lazio nella volata per la Champions. A loro per la gara di sabato a Firenze potrebbe aggiungersi, come risorsa in più per Inzaghi, il ritorno di Luiz Felipe, baluardo della difesa.

