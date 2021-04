Incredibile Sinner, ormai non ci sono più parole per descrivere questo ragazzo dai capelli rossi che sta tenendo l’Italia incollata agli schermi di qualunque device per assistere alle sue prodezze. La vittoria sofferta contro Roberto Bautista Agut, esperto muro di gomma spagnolo, è un’altra perla da aggiungere alla sua corona. Domenica giocherà la finale con il vincente tra Rublev e Hurkacz, ma ora è tempo di godersi l’impresa, in rimonta, dopo due ore e mezza di gioco.

Advertisements