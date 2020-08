COLONIA – Il piede sbagliato nel posto peggiore possibile, a dare vigore a quella credenza popolare che dipinge gli attaccanti come i peggiori difensori. Il destino sorride ancora una volta al Siviglia (3-2) in Europa League, quarto trionfo nelle ultime sette edizioni, sesto nelle ultime quindici. Una dinastia che non sembra conoscere sconfitta, almeno non una volta arrivati all’ultimo atto. Il volto triste dell’Inter che rinuncia al sogno di alzare al cielo di Colonia un trofeo internazionale che manca anche al calcio italiano da dieci anni è quello che, a inizio partita, pareva essere il ritratto della vittoria. Ma il piedone di Romelu Lukaku ha mutato, suo malgrado, le sorti di una finale pazza, che ha cambiato padrone mille volte e lo ha trovato in via definitiva con una deviazione istintiva e disgraziata, proprio nella notte in cui il gigante belga era stato capace di agguantare i 34 gol stagionali realizzati nell’annata del debutto interista da Ronaldo (1997-98). Il brasiliano aveva chiuso quella stagione vedendo sfumare lo scudetto ma trionfando in Coppa Uefa, l’ex Manchester United non solo non ha avuto questa gioia, ma rischia di dover leggere il suo nome sugli annali per aver aperto maldestramente il piede su una rovesciata di Diego Carlos destinata sul fondo. Un epilogo che non intacca il cammino nerazzurro, a tratti dirompente in questa Final Eight così atipica, ma che non può che lasciare i ragazzi di Antonio Conte a masticare amaro.

Ritmi altissimi

Risulta complesso fotografare l’andamento di un primo tempo rapsodico, che avrebbe potuto prendere il binario interista se l’arbitro Makkelie, in aggiunta al sacrosanto rigore, avesse sanzionato con il cartellino rosso Diego Carlos, reo di aver tentato di abbattere la progressione di Lukaku con ogni mezzo, dalla trattenuta allo sgambetto, senza minimamente provare a giocare la sfera, in una giocata che da regolamento configura ancora la possibilità del rosso abbinato al calcio di rigore. L’Inter ha provato a colpire il Siviglia nel possibile momento di sbandamento figlio di uno svantaggio maturato prestissimo (5′) in seguito alla chirurgica trasformazione dagli 11 metri di Lukaku. Dall’altra parte ha trovato però una squadra che in situazione analoga, contro il Manchester United, non aveva fatto un plissé. Gli andalusi, per nulla turbati, hanno messo in mostra la loro qualità migliore, il palleggio finalizzato alla creazione di combinazioni sulle corsie, attaccando più dalla parte del sempreverde Jesus Navas che sul fronte del rampante Reguilon. Dal fraseggio fuori-dentro-fuori sull’asse Ocampos-Jordan-Navas è dunque arrivata la rete del rapido pareggio, con il bel tuffo di de Jong a premiare l’invito del capitano sul primo palo. Un colpo a sorpresa maldigerito dall’Inter, che scaricava la rabbia verso Makkeli per un mani di Diego Carlos su tocco di Barella non ritenuto punibile dal fischietto olandese.

La festa del Siviglia

I nerazzurri hanno faticato a incanalare il nervosismo, pur concedendo pochissimo, in termini di occasioni nitide, agli andalusi. Un lampo improvviso di de Jong, che ancora di testa ha disegnato un arcobaleno imprendibile per Handanovic sugli sviluppi di un piazzato di Banega, ha scosso l’Inter dal torpore. Pareggio immediato anche in questa occasione, ripagando il Siviglia con la stessa identica moneta: cross di Brozovic su punizione, testa di uno che di gol nelle finali se ne intende come Diego Godin. Un’incornata forse meno complessa di quella del centravanti olandese ma non per questo meno preziosa: linfa vitale per le speranze interiste, in un primo tempo chiuso dall’ennesimo brivido su palla inattiva, con la testa dell’ex milanista Ocampos a girare il cross tagliato di Banega sulla traversa. Il Siviglia infarcito di ex italiani – in campo anche Suso dal primo minuto, poi sostituito dall’ex Palermo Vazquez, oltre alla cabina di regia riaffidata al direttore sportivo Monchi dopo la deludente esperienza romanista – sbandava pesantemente a inizio ripresa, ringraziando il destro poco ispirato di Gagliardini dal limite dell’area e, soprattutto, un’esecuzione poco precisa di Lukaku, partito di gran carriera dalla propria metà campo in una prateria prima di concludere col prediletto piede mancino sull’uscita di Bono, ancora una volta decisivo dopo lo show in semifinale. Con i ritmi andati via via calando e le porte dei supplementari già pronte a schiudersi, il destino si andava a manifestare sotto forma di piede destro di Lukaku. Solito cross di Banega da destra su palla inattiva, difesa dell’Inter reattiva nella prima respinta ma non nell’andare a caccia della seconda palla: rovesciata inattesa di Diego Carlos e zampata mortifera del belga. Conte, spalle al muro, le provava tutte: dentro Moses, Eriksen, Sanchez e anche Candreva, con gli ultimi due pericolosi grazie a tocchi sporchi in area. Il salvataggio sulla linea di Koundé sul cileno, la risposta di Bono sulla girata debole dell’ex laziale. Due illusioni che hanno reso ancora più amara, per l’Inter, una notte che già di per sé lo era a sufficienza.

SIVIGLIA-INTER 3-2 (2-2)

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos (40′ st Gudelj), Reguilon; Jordan, Fernando, Banega; Suso (32′ st Vazquez), de Jong (40′ st En-Nesyri), Ocampos (25′ st Munir). All.: Lopetegui

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin (45′ st Candreva), de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (33′ st Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (33′ st Eriksen), Young; Lukaku, Martinez (33′ st Sanchez). All.: Conte

Arbitro: Makkelie (NED)

Reti: 5′ pt rig. Lukaku, 12′ e 33′ pt de Jong, 35′ pt Godin, 29′ st aut. Lukaku

Ammoniti: Diego Carlos, Banega, Bastoni, Barella, Gagliardini

Recupero: 1′ e 6′

