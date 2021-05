Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport’, ha raccontato un aneddoto accaduto a Milanello poco prima di Milan-Benevento. Gli ultras rossoneri avrebbero chiesto a Gianluigi Donnarumma di non giocare contro la Juventus. Le ultime: “Oggi poco prima di pranzo all’esterno del centro sportivo di Milanello si è radunata una delegazione dei gruppi organizzati. Hanno chiesto un confronto con Donnarumma, che nonostante avesse rifiutato anche per una ragione di ordine pubblico, è uscito ed ha incontrato questa delegazione di tifosi. Sono volate parole forti, addirittura sarebbe stato chiesto a Gigio di non giocare sabato prossimo contro la Juventus in caso di mancato rinnovo. Immaginiamo che non succeda mai, non lo vuole il Milan. Donnarumma rappresenta il Milan, ma intorno a Donnarumma più passano i giorni più il clima è teso”. Intanto ecco le pagelle dei rossoneri post Milan-Benevento

