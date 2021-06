Novità per quanto riguarda l’offerta di Sky sul calcio. A partire dal 1° ottobre il costo del pacchetto Sky calcio sarà di 5 euro al mese, con un risparmio di oltre 10 euro rispetto al precedente prezzo di listino. Per tutti gli abbonati a Sky Calcio, inoltre, il costo di questo pacchetto è azzerato dal 1° luglio al 30 settembre 2021. Il pacchetto prevede oltre 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei.

Il palinsesto

—

Nel dettaglio sarà il canale Sky Sport Calcio a trasmettere le 3 partite a giornata in co-esclusiva di Serie A TIM negli slot di sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e lunedì alle 20.45, e la Serie BKT, con 380 match a stagione oltre a playoff e playout. I clienti Sky Calcio via satellite e via internet troveranno inoltre su Sky Sport Football una selezione di oltre 300 match dei campionati esteri in onda su Sky con le sfide più emozionanti tra i top player d’Europa: la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. A questi si aggiungono le principali partite tra squadre straniere di Uefa Champions League, di Uefa Europa League e della nuova Uefa Europa Conference League. Sempre disponibili anche le news di Sky Sport 24.