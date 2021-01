FLACHAU (Austria) – Mikaela Shiffrin tocca quota 68 vittorie in carriera e raggiunge i 100 podi in Coppa del Mondo. La leggenda americana vince lo slalom notturno di Flachau a più di un anno dall’ultimo successo nella disciplina. La Shiffrin si è portata al comando nela prima manche senza lasciare spazio a nessuno e, nella seconda, pur perdendo qualcosa, tiene a distanza una strepitosa Katharina Liensberger , seconda per

Azzurre in serata no

Ad alimentare le speranze azzurre dopo la prima manche era stata Irene Curtoni, sesta: la trentacinquenne cade però nella seconda, senza conseguenze fisiche, ma con tanto rammarico. Prima volta nella Top 30 per Anita Gulli (28° posto), che strappa così i primi punti in carriera in Coppa del Mondo. Nulla da fare per il resto della truppa tricolore: eliminate nella prima manche Martina Peterlini, Marta Rossetti, Serena Viviani e Lara Della Mea.

