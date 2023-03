LUCIA DALMASSO, azzurra veneta delle Fiamme Gialle, nello slalom di dei Campionati Italiani di Snowboard parallelo conquista l’ORO.

E quindi impreziosisce questa strabiliante stagione con il tricolore oltre ai due podi in Coppa del Mondo.

Lucia ha concluso Il suo anno migliore in Coppa del Mondo, il suo primo podio in Coppa del Mondo a gennaio in Canada, il podio a squadre, e la medaglia di legno ai Mondiali.

“Sono veramente contenta di questa stagione. Il mio primo podio singolo in Coppa del mondo, tanti quarti posti dai quali porto a casa tanti insegnamenti per la prossima stagione ed un Super titolo italiano oggi. Ringrazio le Fiamme Gialle, la Nazionale, i miei Sponsor e tutte quelle persone che mi hanno sostenuta”

ONESporter e Ones Media House festeggiano la prestazione odierna di Lucia Dalmasso

dimostrando in questa stagione la Consapevolezza che il lavoro paga, e paga credere nel Processo.

Lucia è da anni Testimonial ed Ambassador di Onesporter, l’App Italiana di Pianificazione e Monitoraggio rivolta alla Performance, ed oggi la Testimonianza di Lucia è la prova che il “processo”, la reportistica, la pianificazione paga.

Onesporter, Promo Falcade Dolomiti, Rifugio Laresei sono fieri di Supportare questa atleta veneta.