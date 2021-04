Solo in Champions League. Solo le grandi notti europee sono capaci di regalare certe emozioni, certe giocate e certe immagini simboliche. Una di queste è sicuramente il volto sofferente di Roberto Di Matteo dopo l’impresa di Barcellona nel ritorno della semifinale dell’edizione 2011-12. Il 24 aprile, il suo Chelsea affronta la squadra di Messi e Guardiola dopo aver vinto 1-0 all’andata, ma rimane presto in 10 e va sotto 2-0.Eppure, riesce a uscire dal Camp Nou con la qualificazione per la finale, provocando pure l’addio di Pep Guardiola alla panchina blaugrana.

Advertisements