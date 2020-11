MANCHESTER (Regno Unito) – Bruno Fernandes è il giocatore simbolo di questo Manchester United, 21 gol e 13 assist in 35 partite per il portoghese recentemente elogiato dal suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer. L’allenatore norvegese ha paragonato l’impatto della sua stella a quello che ebbe ai tempi Cristiano Ronaldo con la maglia dei Red Devils: “Bruno ha quel tipo di presenza e d’influenza sui suoi compagni, è un Advertisements ” sono state le parole dell’allenatore al Daily Mail. “Alcuni giocatori avranno bisogno di saltare partite per riposare, non vedevo l’ora di dirlo a Bruno in occasione della partita di Champions contro il Lipsia (vinta poi 5-0) ma non c’è stato bisogno, stesso per Marcus Rashford (autore di una tripletta). Sanno che questa stagione è impegnativa, sanno che stiamo cercando di costruire una cultura di squadra basata sui giovani, dove il gruppo viene prima dei singoli e Bruno questo lo sta interpretando”. Il Manchester United (10°) domenica sarà impegnato a casa del Southampton (5°) in occasione della decima giornata di Premier League.