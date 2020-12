LIPSIA (Germania) – Eliminato dalla Champions League per il 3-2 incassato a Lipsia, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer si scaglia contro Mino Raiola, che a Tuttosport ha annunciato l’addio di Paul Pogba ai Red Devils, perché infelice: “Spero che l’agente di Pogba si renda conto che questo è uno sport di squadra. Più lavoriamo insieme e meglio sarà – le parole di Solskjaer – penso che sia Advertisements , non voglio spendere energie per questo. Dovete chiedere a Paul se è felice o no, non parlerò per lui. Paul è concentrato nel fare del suo meglio per la squadra“. La Juve, da tempo interessata al centrocampista francese, resta alla finestra.