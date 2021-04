Lorenzo Sonego saluta il Master 1000 di Montecarlo al secondo turno, battuto in due set (6-3 6-3) da Sascha Zverev, numero 6 della classifica Atp. Il morale del fresco vincitore del Sardegna Open è stato tuttavia risollevato da Urbano Cairo, presidente del “suo” Torino. Già, perché il 25enne – entrato recentemente fra i primi 30 tennisti del mondo – è un grande tifoso granata, lui che da ragazzo ha giocato tre stagioni nelle giovanili della sua squadra del cuore scegliendo poi la racchetta come mestiere: “Ti aspetto al Fila”, l’invito di Cairo, che, come ha raccontato il tennista in conferenza stampa, lo ha chiamato dopo la sconfitta con Zverev: “Sei stato bravo e ti seguo sempre. Non ci siamo ancora conosciuti di persona, spero accada nelle prossime ore”.

Invito accettato

Lorenzo Sonego, che durante la premiazione seguita al trionfo in Sardegna si era presentato con una mascherina del Torino, ha raccolto prontamente l’invito: “Così magari posso incontrare i giocatori. E magari potrò insegnare ai giocatori qualcosa con la racchetta, mentre loro potranno aiutarmi a migliorare con la palla fra i piedi”, ha scherzato il quarto tennista italiano al mondo, che ha giocato in maglia granata insieme a Barreca, Aramu e Morra. Inoltre Sonego, oltre a quello di vincere con la racchetta in mano, ha anche un altro sogno: “Vorrei essere sponsorizzato dal Torino, ma non so cosa devo fare per riuscirci”, aveva scherzato dopo la finale vinta a Cagliari contro Djere. Un legame, quello fra lui e il Torpo, veramente forte. In attesa di stringere personalmente la mano a Cairo e alla squadra di cui avrebbe potuto vestire la maglia.