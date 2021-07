Il campione si racconterà in un volume della casa editrice Cairo che uscirà in autunno. Il presidente Urbano Cairo: “Faremo un grande lancio internazionale”

Tra una settimana a Milanello, in autunno in libreria. Le vie di Zlatan Ibrahimovic sono infinite, direbbe il diretto interessato, e infatti si snodano in una nuova, imperdibile direzione: in occasione dei quarant’anni del campione svedese, uscirà il suo nuovo libro, pubblicato dalla casa editrice Cairo. Quando Zlatan avrà ripreso a segnare e a trascinare il Milan, inseguendo nuovi primati – ad esempio diventare il giocatore più anziano a segnare in Champions –, tifosi e appassionati potranno scoprire uno Zlatan inedito, mai visto, mai raccontato.

RIVELAZIONI — Perché è questo il progetto editoriale dal quale è sbocciato il libro, scritto dalla stella del Milan insieme a Luigi Garlando, firma della Gazzetta. “Il mio passato l’ho già raccontato, come gioco lo sapete – le parole di Ibra –. In questo libro svelo tutto il resto: cosa ho imparato dalla vita. Se vi è piaciuto l’Ibra di Sanremo, lo ritroverete qui dentro. Ci sono i momenti di vita e di sport che non ho mai rivelato prima: a 40 anni ho voglia di svelare il mio io più profondo al mondo, i miei valori e le regole di vita ferree, i momenti che mi hanno fatto diventare il giocatore più forte al mondo. Ma racconto anche dettagli della mia carriera ancora sconosciuti. Per esempio l’accordo con un club saltato il giorno della firma. Non fosse saltato, oggi non sarei al Milan”.

CAMPO E VITA — Il Milan, già, il club in cui Zlatan si è fermato più a lungo ma anche la squadra riportata in alto in un anno e mezzo, dalle macerie di Bergamo al ritorno in Champions dopo sette anni di assenza. Una “rovesciata” in piena regola, strabiliante come quella da fuori area all’Inghilterra nel 2012, perla tra le perle di una carriera ricca di gol d’autore. Proprio la Rovesciata darà il nome a un capitolo in cui Ibra racconta di come ha cambiato il Milan, ma anche il calcio negli Usa e, prima ancora, “usi e costumi” della Ligue 1. Lo schema di gioco si ripeterà lungo tutte le pagine del libro. Una parola “di campo”, uno scrigno dello Zlatan segreto che si apre: il dribbling è la libertà, il gol la felicità, un passaggio a un compagno incarna l’amicizia, il pallone l’amore – e il sesso, l’intimità –, fino al cartellino rosso, ovvero la morte e i bilanci di un quarantenne che si guarda indietro. “Il libro è un tassello nel rilancio del marchio Cairo e testimonia l’impegno e la volontà di rafforzamento dell’Area libri del Gruppo Rcs – ha spiegato il presidente di Rcs Urbano Cairo –. Rcs detiene i diritti mondiali del titolo, per il quale è previsto un grande lancio internazionale”. La pubblicazione è la prima di una collana dedicata allo sport, curata dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

1 luglio

Fonte Gazzetta.it