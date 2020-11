Sorrento (Na) – Cambia la Sorrento Positano che domenica 6 dicembre si sarebbe dovuta svolgere come da programma nella splendida penisola sorrentina e amalfitana con le canoniche distanze di ultramaratona da 54km, Panoramica da 27km e Family Run 5km. Se i podisti non potranno correre sulle strade e tra panorami e i profumi tra Sorrento e Positano, potranno comunque correrla in forma individuale in tutto il mondo. In questa maniera

l’evento diventa ancora più internazionale.

LA LETTERA – Napoli Running Asd, di concerto con le istituzioni locali, annuncia che causa Covid19 la gara in forma ‘classica’ è annullata e a darne notizia è Carlo Capalbo Presidente del Comitato Organizzativo di Napoli Running con una lettera aperta pubblicata sul sito e sui social dell’evento: “Cari amici, cari runners, il 2020 è un anno che noi tutti ricorderemo per sempre. Ognuno di noi aveva i suoi piani, obiettivi, sogni. I suoi buoni propositi, in ambito lavorativo, personale, sportivo.

Noi eravamo pronti per la Sorrento Positano 2020. Il nostro team, i nostri volontari, partners, fornitori. Le istituzioni locali. Speravamo davvero che l’evento potesse svolgersi regolarmente, seguendo tutti i protocolli richiesti.

Tuttavia ad oggi, la priorità di tutti noi è la salute e la sicurezza dei partecipanti, degli abitanti della costiera e di tutti quelli che sarebbero stati presenti a Sorrento per questo evento internazionale. Quindi, dopo un’attenta consultazione con le istituzioni locali, dobbiamo annunciare che a causa del Covid-19 siamo costretti ad annullare la Sorrento Positano 2020, sia l’Ultramaratona che la Panoramica”.

Il Presidente Capalbo continua così: “Questa è una brutta notizia per tutti noi. Ma sono i runners le persone per quali noi siamo più tristi. Podisti che avrebbero corso il nostro evento per la prima volta. Runners che speravano di godersi un weekend in famiglia nella splendida costiera Sorrentina ed Amalfitana. La decisione che abbiamo preso è molto difficile per noi. Ma ci conforta sapere che correremo di nuovo, insieme”.

EVENTO DIGITALE – Contestuale all’annullamento ‘fisico’ della competizione Napoli Running è lieta di annunciare la nascita del Sorrento Positano Digital Running Festival, evento dove comunque vi sarà la medaglia ed altri gadget digitali oltre alla possibilità di acquistare la maglia adidas. A spiegarne il funzionamento è sempre Carlo Capalbo: “In attesa di rivedervi di persona, abbiamo preparato un evento virtuale speciale, il Sorrento Positano Digital Festival, per ringraziare tutti i runners per la loro fedeltà, vicinanza e totale supporto in questi mesi difficili, e per continuare a far correre l’Italia e il mondo del running. Il Sorrento Positano Digital Running Festival è un evento virtuale innovativo, organizzato da Napoli Running in partnership con Realbuzz, che, oltre all’aspetto sportivo, permetterà ai runners di vivere i paesaggi, i sapori e la cultura della Costiera Sorrentina ed Amalfitana direttamente da casa. Non vediamo l’ora di rivedervi alla partenza del nostro prossimo evento!”

Tutti i runners che si erano registrati per la la Sorrento Positano avranno le opzioni di:

1) Trasferire la loro iscrizione alla Sorrento Positano 2021

2) Richiedere il rimborso totale dell’iscrizione inviando una mail a info@napolirunning.com scrivendo nell’oggetto “rimborso Sorrento Positano”

3) Iscriversi al Sorrento Positano Digital Running festival e chiedere il rimborso della differenza tra il costo dell’iscrizione per la Sorrento Positano, da loro già sostenuto, e l’iscrizione all’evento virtuale. Si prega anche in questo caso di inviare una mail ad info@napolirunning.com scrivendo nell’oggetto “Sorrento Positano Digital Running Festival”

Fonte tuttosport.com

