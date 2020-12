BRIGHTON (Inghilterra) – Il Southampton vince 2-1 sul campo del Brighton nel monday night di Premier League e si avvicina alla zona Champions, distante soltanto un punto stasera. Al Falmer Stadium, davanti a poco più di 2.000 spettatori, i padroni di casa sbloccano l’incontro al 26’ su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Ward-Prowse, capitano del Southampton: Gross trasforma dagli undici metri con un tiro

angolato, che il portiere McCarthy intuisce, ma non ferma. I Saints pareggiano in chiusura di primo tempo grazie a un colpo di testa di, su calcio d’angolo di Ward-Prowse, che riscatta parzialmente il fallo da rigore. Nel secondo tempo il Southampton domina alla ricerca del raddoppio, che matura su calcio di rigore all’81’: ilsegnala una spinta di Gross su Walker-Peters, dopo un lungo esame delle immagini per capire se il contatto è avvenuto in area del Brighton o meno. I giocatori di casa protestano, ma dal dischetto non sbaglia, entrato a inizio ripresa. Il Southampton è ora quinto a 20 punti, uno in meno del Leicester quarto. Il Brighton, che non ha mai vinto in casa nella nuova stagione di Premier, è sedicesimo a quota 10.