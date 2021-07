Resta al suo posto e rilancia, Gareth Southgate. Ma non prima di aver staccato la spina per un po’. “Ora ho bisogno di riposo – dice il c.t. inglese all’indomani della finale persa a Wembley -. Non credo che questo sia il momento giusto per pensare a un nuovo contratto, dobbiamo qualificarci per i Mondiali in Qatar. Ho lo stomaco a pezzi, necessito di tempo per andare via e riflettere su Euro 2020”. Il torneo disputato dalla nazionale dei Tre Leoni è stato positivo, ma anche molto stressante: “Guidare la squadra del tuo Paese in queste competizioni esige un pedaggio. So che sarò giudicato per le decisioni che ho preso in questo Europei, ogni allenatore ne prende di continuo, a volte sono giuste e a volte no – spiega -. Non voglio impegnarmi in qualcosa più a lungo di quanto dovrei. Non è un tema finanziario, ora m’interessa solo portare la squadra in Qatar”.