Una tra Spagna e Costa d’Avorio raggiungerà la semifinale alle Olimpiadi. Ci si gioca tutto nella mattinata italiana di sabato 31 luglio: quattro partite per decretare chi saranno le squadre a contendersi le tre medaglie in palio a Tokyo 2020. Le altre sfide in programma saranno quelle tra Giappone e Nuova Zelanda, tra Brasile ed Egitto e tra Messico e Corea del Sud.

L’UNICO PRECEDENTE

– Quella di questa edizione sarà la prima sfida in assoluto tra Spagna e Costa d’Avorio alle Olimpiadi. In generale, le due nazionali si sono affrontate solamente una volta nella loro storia e mai in competizioni ufficiali. Era l’1 marzo 2006, allo stadio José Zorrilla di Valladolid, match amichevole: vinsero 3-2 le Furie Rosse, in una sfida molto avvincente. Gli africani andarono due volte in vantaggio, prima con il gol di Abdul Kader Keita e successivamente con quello di Bonaventure Kalou. In mezzo la rete di David Villa, prima che gli spagnoli ribaltassero il risultato grazie a Reyes e Juanito. In campo c’erano giocatori dal calibro di Casillas, Puyol, Ramos, Alonso, Fabregas, Fernando Torres. Oltre a Didier Drogba, leader di quella Costa d’Avorio. I tempi sono cambiati, gli obiettivi pure: ora in palio c’è una semifinale olimpica.