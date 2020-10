MADRID – Il Real allunga il passo sui cugini dell’Atletico in Liga. Nelle gare della quarta giornata, i blancos hanno piegato 1-0 il Valladolid grazie a una rete (65′) di Vinicius Junior e si sono riportati momentaneamente in vetta al campionato con 7 punti assieme a Getafe, Valencia e Villarreal, che ha superato per 3-1 (con doppietta di Alcacer) l’Alaves. In attesa di vedere cosa farà il Barcellona, impegnato giovedì sera a Vigo contro il Celta, gli uomini di Zidane hanno portato a 3 i punti di vantaggio sul’Atletico, fermato sullo 0-0 sul terreno dell’Huesca. Nell’ultima gara odierna, importante successo dell’Elche che passa per 0-1 in casa dell’Eibar a cui lascia lo scomodo ultimo posto in classifica.

RISULTATI 4^ GIORNATA

MARTEDI’

Real Sociedad – Valencia 0-1

Getafe – Real Betis 3-0

MERCOLEDI’

Huesca – Atletico Madrid 0-0

Villarreal – Alaves 3-1

Eibar – Elche 0-1

Real Madrid – Valladolid 1-0

GIOVEDI’

Athletic Bilbao – Cadice ore 19

Siviglia – Levante ore 19

Celta Vigo – Barcellona ore 21.30

Granada – Osasuna ore 21.30

CLASSIFICA: Getafe, Valencia, Villarreal, Real Madrid 7 punti; Granada, Real Betis 6; Celta Vigo, Real Sociedad 5; Atletico Madrid 4; Athletic Bilbao, Barcellona, Cadice, Elche, Huesca, Levante, Osasuna, Siviglia 3; Valladolid 2; Alaves, Eibar 1.

N.B.: Atletico Madrid, Barcellona, Elche e Siviglia due gare in meno, Getafe, Real Madrid, Levante e Athletic Bilbao una gara in meno.Fonte www.repubblica.it

