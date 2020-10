ROMA – La camiseta della Spagna o la maglia del Mali? Molto probabilmente non ci penserà molto prima di scegliere quali colori difendere, ma Adama Traorè, giocatore spagnolo del Wolverhampton con genitori maliani, è finito al centro di un caso curioso: è stato inserito sia nell’elenco di Luis Enrique, ct delle Furie Rosse, per l’amichevole di Lisbona del 7 ottobre contro il Portogallo e i due impegni di Nations League contro Svezia e Ucraina, sia in quello di Magassouba, tecnico delle Aquile.

Per due volte costretto a rinunciare alle Furie Rosse

Per Adama Traorè non è la prima convocazione con la Spagna. Il giocatore, cresciuto nella Cantera del Barcellona, era già stato chiamato due volte, ma in entrambe le occasioni era stato costretto a rinunciare, prima per un infortunio, poi per la positività al coronavirus. Toccherà ora a lui dichiarare pubblicamente per quale nazionale giocare, ma in Spagna sono abbastanza ottimisti sul fatto che sceglierà quella guidata da Luis Enrique. Per il ct è già tutto chiaro: “Lui vuole giocare per la Spagna, anche se bisogna rispettare le decisioni di chi eventualmente preferisce un altro Paese”.

