Primo successo stagionale nella Liga per il Real Madrid, che passa per 3-2 a Siviglia contro il Betis. Blancos avanti al 14′ con Valverde, che da pochi passi trova la deviazione vincente dopo il gran lavoro di Benzema sulla destra, poi il Betis la ribalta fra il 35′ e il 37′ con l’incornata di Mandi e il sinistro di William Carvalho sul quale Courtois non è impeccabile.

La squadra di Zidane pareggia al 3′ del secondo tempo grazie a un’autorete di Emerson, maldestro nel tentativo di anticipare Benzema. Lo stesso Emerson viene poi espulso al 67′ lasciando i suoi in 10 e a otto minuti dalla fine il Real completa la rimonta col rigore trasformato dal solito Sergio Ramos e assegnato per un mani di Bartra. Nell’altro anticipo, successo esterno anche della Real Sociedad per 3-0 in casa dell’Elche.

Fonte www.repubblica.it

