MADRID – C’è anche il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, tra i positivi al Covid-19. Il 50enne tecnico, secondo quanto riporta ‘Marca’, si è sottoposto ieri mattina, così come tutto il team, ad un test che, visto il risultato incerto, è stato ripetuto oggi e che ha dato esito positivo. Il Cholo dovrà dunque restare in isolamento fiduciario per 14 giorni e guidare la squadra, che aveva dovuto sospendere bruscamente il suo ritiro per la per la positività di un membro dello staff, da lontano.

Barcellona, si è rivisto in campo Messi

Intanto, a proposito di personaggi che vanno per la maggiore nella Liga, si è rivisto in campo Lionel Messi. Dopo settimane di polemiche il fuoriclasse è stato schierato dal nuovo allenatore Ronald Koeman, per 45 minuti nell’amichevole contro il Gimnastic Tarragona vinta 3-1 dai blaugrana con i gol di Dembele, Griezmann e Coutinho (entrambi su calcio di rigore). Messi ha indossato regolarmente la fascia di capitano e durante l’incontro ha ceduto il primo calcio di rigore della partita ad Antoine Griezmann. Un gesto che non è passato inosservato.

Messi in campo: sullo sfondo Ronald Koeman

