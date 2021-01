testa dei ferraresi va al prossimo match di campionato col: “Siamo contenti di aver chiuso il girone di andata a un punto dalla promozione diretta. Il Monza è una squadra importante, con una rosa fortissima: siamo concentrati,in questo torneo, perché ci sono tantissime squadre attrezzate per la promozione, oltre alle retrocesse dalla serie A. Il livello è molto alto, serve continuità di rendimento e risultati per mantenersi fino in fondo”.

TORINO – La Spal di Pasquale Marino si arrende, dopo una prestazione comunque positiva, alla Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia . Queste le parole del tecnico estense a Rai Sport: “Peccato che nel nostro momento migliore abbiamo commesso un errore nell’azione che ha portato al 3-0, la gara si chiusa lì . Il risultato comunque non è mai stato in discussione, c’è stata poca partita contro i bianconeri”. Ora la

Marino si sofferma poi sugli avversari di stasera: “Secondo me la Juve può arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni: quando si affrontano squadre di categorie inferiori a volte si concede loro qualcosa, sottovalutando la partita, e invece stasera i bianconeri sono entrati decisi e determinati, anche chi è partito dalla panchina”. Chiusura sul mercato: “Qualcosa sicuramente accadrà, abbiamo fatto cessioni importanti: Castro, Salamon, D’Alessandro… Penso che qualcuno possa arrivare, in attacco è arrivato Tumminello che è reduce da un lungo stop, c’è Seck che come avete visto stasera è giovanissimo e sta crescendo, come lui anche Moro. Siamo convinti di poter lottare fino alla fine, ci sono 6-7 squadre che hanno le nostre stesse ambizioni, in questo girone di andata abbiamo visto tanti risultati a sorpresa”.

