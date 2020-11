FERRARA – Tramite una nota apparsa sul proprio sito web la Spal ha reso noto “di aver rinnovato il rapporto sportivo col portiere senegalese Demba Thiam fino al 30 giugno 2023″. L’estremo difensore, classe 1998, è arrivato nelle giovanili biancazzurre nell’estate del 2015, dove ha militato nelle formazioni Berretti e Primavera. Nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 ha maturato due esperienze all’Alma Fano e alla Viterbese in Serie C; in Serie A ha esordito con il Torino lo scorso luglio e ha collezionato una seconda presenza con la Fiorentina.

Fonte tuttosport.com

