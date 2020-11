FERRARA – La Spal batte la Salernita per due reti a zero nell’anticipo della settima giornata di B. L’incotnro si decide nella prima frazione di gioco, con le due reti locali messe a segno da Valoti e Di Francesco. I tre punti di oggi portano la Spal a quota 12, scavalcando proprio la Salernitana (11) e attestandosi alle spalle del trio di testa Empoli, Chievo e Frosinone. Per

La partita

la Salernitana, invece, sfuma il sogno di un sorpasso alle prime tre e una notte da prima in classifica.

Il risultato si sblocca subito: al 6′ Sala si incarica di un calcio d’angolo, palla a centro area dove Valoti sfrutta un blocco e batte Belec con una conclusione di prima intenzione. La Salernitana prova a prendere campo, ma la Spal si rende pericolosa con Salvatore Esposito che a cavallo di 31′ e 32′ cerca la porta senza trovare lo specchio. Al 38′, destro dalla distanza di Eposito, che non trova la porta. Al 41′ il raddoppio, con un’azione personale di Di Francesco che parte dal centrocampo e arrivato al limite dell’area scocca un tiro che va ad insaccarsi, 2-0.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa, ci prova subito Di Francesco, Belec c’è, ma era tutto fermo per offside. All’8′ Salernitana al tentativo: Tutino serve Schiavone che, dal limite dell’area tenta la conclusione ma non trova lo specchio. Occasione interessante al 18′ per Djuric che, dopo un rimpallo favorevole conclude cercando il primo palo, palla sull’esterno della rete. Buona occasione per la Salernitana al 25′ quando Cicerelli, liberatosi di Salvatore Esposito serve dalla trequarti Djuric, colpo di testa fuori. Dall’altra parte, buona combinazione tra i fratelli Esposito: Belec sventa tutto in uscita bassa.

Fonte tuttosport.com

