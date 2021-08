L’allenatore degli azzurri parla alla vigilia del match contro i rossoblù: “Meglio non studiare la partita con l’Inter, sarà un Genoa differente, vedrete. Marassi crea un’atmosfera particolare e vedremo una squadra diversa”

C’è un’imbattibilità che Napoli vuole difendere. Poco importa se, finora, ha giocato una sola partita ufficiale. Le altre sono state amichevoli, che hanno caratterizzato i due periodi di ritiro, a Dimaro e a Castel di Sangro. Una crescita continua, che potrebbe lanciare Luciano Spalletti nella scia dell’Inter capolista. “Mi aspetto che si dia seguito al lavoro che abbiamo proposto finora. Dobbiamo migliorare in alcune cose. Ogni volta che rientriamo analizziamo la partita fatta e si è evidenziato che i giocatori hanno fatto parecchie cose fatte bene nonostante le difficoltà per gli episodi”. Sulla sostituzione di Osimhen ha lasciato il dubbio: “Mi sono accorto che avete le sentinelle, quelle sul muro che guardano all’orizzonte. Questo è il mio dubbio, non ne ho altri”, ha detto ai cronisti presenti alla conferenza. La scelta, comunque dovrebbe essere fatta: sarà Insigne a giocare in posizione centrale, con Lozano a sinistra.

CAMBIAMENTO — La convinzione di questi giorni è che nel campionato scorso questa partita non l’avrebbe vinta, il Napoli. “Ogni qualvolta ho visto il Napoli ha fatto cose bellissime. Ci sono dei momenti della partita dove gli avversari ti creano delle difficoltà. Quello che diventa fondamentale è avere la personalità, mantenere la lucidità. Cosa fatta bene contro il Venezia, soprattutto dopo il rigore sbagliato, la squadra ha dimostrato di avere una mente forte”. Come affrontare il Genoa? Spalletti invita alla prudenza: “Meglio non studiarla la partita con l’Inter, sarà un Genoa differente, vedrete. Marassi crea un’atmosfera particolare e vedremo una squadra diversa. Ad analizzarla la partita non è che abbiano fatto tutto male. Per noi non cambia niente, anche in questo caso si parla di personalità che significa sapere la propria forza, mantenendo intatte le qualità tecnico-fisiche”.

ADDIO RONALDO — Spalletti non crede ai cambiamenti senza il portoghese: “La serie A perde le qualità di un campione. Prima lo avevamo come vicino di casa, potevamo sapere più cose. Per me è un campione da cui c’è solo da imparare, è un grande professionista, ha un’impostazione forte e sicura, di chi vuole sempre lottare per obiettivi importanti. Gli equilibri non cambiano, ci sono altri campioni, oltre che le qualità di Ronaldo. Il nostro resterà un campionato di livello”.

CORSA SCUDETTO — L’allenatore del Napoli individua sei-sette pretendenti. “Almeno sette squadre sono di un livello superiore, ma lo devono dimostrare sul campo. Sarà il comportamento nel tempo che farà la differenza. Sarà la forza della rosa, più che la squadra più forte, che darà dei vantaggi, perché le problematiche ci saranno, per la vicinanza delle partite, la lontananza delle trasferte europee. Però, sono sette le squadre che possono creare il livello di classifica più alto”. Sul mercato ha aggiunto: “Avevo detto che mi sarei incatenato per non far vendere nessuno dei giocatori che ho a disposizione. Come spesso mi accade io sono tra quelli fortunati, non è partito nessuno e sono contento così. Però altre squadre sono organizzate bene, si sono rinforzate. Difficile trovare la Juve che lotti nuovamente per il quarto posto. Quella condizione dello scorso anno non si verificherà. Sarei stato contento di mantenere i calciatori che ho trovato. È chiaro che sempre in funzione di questa completezza di organico. Tre sono partiti, Hysaj, Maksimovic e Bakayoko hanno giocato 100 partite, vuol dire che avevano un’importanza nel progetto. Ounas rimane con noi, è un calciatore che può dare una mano importantissima, perché è un buon giocatore”.

SENTENZA OSIMHEN — Spalletti non si sbilancia. “Siccome c’è un ricorso da discutere, stiamo buoni fino all’esito. Semmai ne parleremo la prossima volta. Ne abbiamo parlato, i calciatori sono stati bravi, hanno appeso un cartello nello spogliatoio, ma non possiamo svelare i contenuti”.

