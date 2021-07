ADL e Insigne

—

“Aziendalista? Secondo me è corretto. Io non vado a creare dei problemi dove vado a lavorare. Devo confrontarmi sui temi da portare avanti insieme, trovando le soluzioni. Non devo andargli a creare dei debiti assurdi che vanno a rovinargli la situazione. Si cerca di realizzare il massimo cercando di non buttar via di tutto quello che possiamo utilizzare. Bisogna ottimizzare e non sperperare. Io vengo dalla campagna, dove si rispetta tutto e non si butta via niente. Poi dovremo fare una squadra forte per poter lottare per la Champions, ci sono sette squadre fortissime. Serve un gruppo di 23 calciatori forti. Perché alla fine è uno il punto che può fare la differenza. Per piacere ai calciatori deve essere un Napoli che crea sorprese agli avversari e che sia stimolante per noi. Il 4-2-3-1 credo riesca a dare equilibrio nelle due fasi, nel 4-3-3 cambia poco. Ma in fase di possesso bisogna fare qualcosa di diverso. Io con Insigne ho parlato una volta per telefono e una volta per messaggio. L’ho visto come me lo immaginavo da capitano. Voi volete trovare la magagna… Da un lato abbiamo il nostro capitano che ha fatto vedere all’Europeo come sia importante. Dall’altro il presidente, un imprenditore che deve far quadrare i conti. Facciamo tornare Lorenzo, il presidente ci parla e sarà tutto più chiaro. Senza anticipare molto”.