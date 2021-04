Aveva un campioncino e un onesto giocatore la Fiorentina al Tardini di Parma, e a farle vincere la Coppa Italia Primavera è stato il secondo. Samuele Spalluto da San Pietro Vernotico, a metà strada tra Lecce e Brindisi, ha fatto vent’anni due mesi fa: classe 2001, come il genoano Rovella, Sohm del Parma e Ilic del Verona, o, considerando solo le punte, Salcedo, Piccoli dello Spezia, o Di Serio del Benevento. Tutta gente in doppia cifra come presenze in serie A, mentre l’attaccante viola non ha neppure il numero di maglia in prima squadra.

