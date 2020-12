PRAGA (REPUBBLICA CECA) – Il Milan è primo ovunque, in Italia e in Europa. Il cammino dei rossoneri procede spedito, senza intoppi, con la stessa voracità sia in Serie A che in Europa League, dove Pioli passa il gruppo H da primo della classe. La sfida con lo Sparta Praga, rimasto in dieci dal 77′, non valeva per la qualificazione, già archiviata con una giornata di anticipo, ma la vittoria per

1-0 firmata– e la sconfitta del Lilla contro il Celtic per 3-2 – dà al Milan la vetta (13 punti) e chiude in bellezza una fase a gironi quasi perfetta. In più Pioli riceve risposte importanti da chi di solito gioca meno e che invece questa sera ha potuto esprimersi da titolare. Ultima nota lieta: il ritorno in campo dopo un mese di Leao.