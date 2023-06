Appuntamento in Sala Mattarella all’ARS, giovedì 22 giugno alle 10.30. Il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola darà il benvenuto ai giovani atleti di Special Olympics Team Sicilia.

Palermo 20 giugno 2023 – Si terrà giovedì 22 giugno alle ore 10.30 alla “Sala Mattarella” dell’Assemblea Regionale Siciliana la conferenza stampa di presentazione di Sicilia For Inclusion per fare il punto sulle attività condotte nell’ultimo anno in Sicilia da Special Olympics, realtà associativa che a livello internazionale crea attraverso lo sport un mondo in cui le persone con disabilità intellettive sono riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

A dare il benvenuto ai giovani atleti sarà il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per fare il punto sulle attività condotte nell’ultimo anno in Sicilia da Special Olympics, evidenziando le esperienze vissute e lanciare le nuove sfide in vista del futuro.

Non mancheranno le testimonianze da parte del direttore regionale Natale Saluci, di tecnici, volontari e familiari, ma anche dei rappresentanti delle istituzioni vicine al progetto.