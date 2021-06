Arrivano le prime immagini della pista su cui si correrà il GP di Arabia Saudita di F1, previsto in calendario nel week end del 5 dicembre 2021. La Saudi Motorsport Company (SMC), promotrice del GP, ha svelato i rendering esclusivi delle strutture all’avanguardia della pista Jeddah Corniche Circuit che ospiteranno team, piloti e Vip durante l’evento.

Fra pista e Mar Rosso

—

Il nuovissimo Pit & Team Building si affaccia sulla griglia di partenza e sulla maestosa costa del Mar Rosso di Jeddah: progettata dal famoso architetto Ulrich Merres, la struttura all’avanguardia ha quattro piani, è lunga 280 metri, ha la forma un paesaggio composto di edifici sfalsati a più piani e ospiterà tutti i garage del team, la direzione gara e e le esclusive suite per gli ospiti. Progettato per integrarsi armoniosamente con la pista e l’ambiente circostante, per la sua funzionalità è una delle strutture più uniche e innovative nel suo genere.