LA SPEZIA – Subito in campo nella mattinata lo Spezia, all’indomani della gara con il Crotone. La squadra di Italiano ha infatti iniziato la preparazion in vista del match infrasettimanale contro il Bologna. Seduta di scarico per i titolari della sfida di ieri, in campo il resto del gruppo, tra cui Mbala Nzola. Problemi invece per Daniele Verde, costretto ad abbandonare anzitempo il campo da gioco e che nei prossimi giorni

verrà sottoposto agli esami del caso.