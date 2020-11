LA SPEZIA – Chiusura degli allenamenti settimanali con amichevole per lo Spezia: la squadra di Italiano è scesa in campo contro la squadra Primavera in un allenamento congiunto con partitella da due tempi di 35 minuti ciascuno. La prima squadra si è imposta con il punteggio di tre reti a zero, firmate da Nzola e Mattiello, tornato in campo con una doppietta. Intanto, comunica la società, “i consueti Advertisements Covid-19 hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra” . Per domani è in programma una giornata di riposo, lo Spezia tornerà in campo lunedì pomeriggio, in vista della gara con l’Atalanta in programma alla ripresa del campionato.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram