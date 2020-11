LA SPEZIA – In vista della sfida di sabato contro l’Atalanta, lo Spezia prosegue nel lavoro settimanale. Oggi i ragazzi di Italiano hanno disputato un riscaldamento tecnico, dei torelli e infine una partitella a campo ridotto. Differenziato in campo per Salva Ferrer, Bartolomei e Sala, mentre sono tornati in gruppo Mastinu e Acampora, che hanno preso parte all’intera seduta. Domani pomeriggio previsto nuovo allenamento a Follo.

Fonte tuttosport.com

