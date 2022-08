MILANO – Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha analizzato la sconfitta di San Siro contro l’Inter (3-0). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Credo che abbiamo fatto meno di quelle che sono le nostre qualità. Non sono molto contento del primo tempo, dove non siamo riusciti a fare alcune cose che avevamo pensato in settimana. Nella ripresa abbiamo messo qualcosa a posto, poi abbiamo preso il gol del 2-0. Non sono soddisfatto della prova perchè non abbiamo sfruttato le caratteristiche dei nostri giocatori a disposizione. L’Inter è una squadra fortissima, prendi gol se stai con la difesa bassa e prendi gol se stai con la difesa alta: c’è da scegliere una strada. In 38 partite c’è sempre da fare un passettino in più, migliorando le cose che non sono andate nella sfida precedente”.