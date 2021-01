NAPOLI – “Brutta prestazione ma portiamo a casa punti, il contrario di quanto fatto fino ad oggi”. Vincenzo Italiano tecnico dello Spezia, parla così a Dazn dopo l’impresa della vittoria in casa del Napoli: “Il calcio è così, strano, imprevedibile. Con la prestazione forse peggiore dell’anno portiamo a casa la vittoria contro una squadra fortissima. Prendiamo questi tre punti che ci servono come il pane per la classifica e per Advertisements Nzola? Ha margini mostruosi di crescita. Ha fisicità e velocità: può reggere il confronto con i big. Ha ottime prospettive, sono molto felice della sua prestazione anche quando siamo rimasti in 10. Ha dimostrato attaccamento alla maglia e quest’anno è anche più cinico, in passato non era un goleador grandissimo.Ha tutto per diventare un attaccante di valore. Il primo tempo non mi era piaciuto. Pobega e Gyasi sono entrati e hanno fatto benissimo, sono contento per loro”.