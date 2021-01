ROMA – Intervistato da Rai Sport, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria sulla Roma all’Olimpico, che permette ai liguri di qualificarsi ai quarti di finale del torneo: “Ampio turnover? Queste sono partite dove dare spazio a ragazzi che hanno giocato meno, utili per dar loro minutaggio. Anche con 9 cambi tra i titolari rispetto al campionato, quando lo si vuole si può ottenere tutto soffrendo. Abbiamo Advertisements buona sorte, che abbiamo sfruttato bene”. Gli aquilotti si stanno riprendendo dopo un momento di flessione: “Abbiamo vissuto un periodo non bello come risultati, ma le prestazioni ci confortavano, non abbiamo mai mollato, la nostra mentalità è questa, quando possiamo creare qualche azione lo facciamo. Adesso è uscita la nostra compattezza: abbiamo difeso bene a Napoli, a Torino non abbiamo perso pur essendo in 10, è un periodo positivo, ce lo godiamo, ora spettiamo la gara di sabato con la Roma, i ragazzi ora hanno la giusta giusta, fanno gol come quello di saponara”.