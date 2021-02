LA SPEZIA – “Buona la reazione, bravi i ragazzi a crederci“. Lo ha dichiarato, a Sky, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, dopo la gara col Parma: “Abbiamo iniziato partendo come abbiamo finito la ripresa di Firenze. Non riuscivamo a far andare forte la palla. Sotto di due gol dovevamo tirare fuori qualcosa di diverso o avremmo perso la partita. Siamo riusciti a pareggiare, con un po’ di concretezza in Advertisements Hernani Gyasi deve intervenire e prendere il pallone, non può stare fermo. Abbiamo commesso alcuni errori, fortunatamente abbiamo rimediato. Salvezza? Sono retrocesso due volte a 39 punti, in carriera. La prima volta ci davano per salvi e finì malissimo, sono l’ultimo che possa dire che siamo al sicuro. La strada è ancora lunga, dobbiamo stare concentratissimi e ci sarà da soffrire fino alla fine. Bene con le big? Siamo partiti aggressivi col Milan ed è andata bene. Ci sentiamo in dovere di dare qualcosa di più con le big” .