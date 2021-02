LA SPEZIA – “È stata la miglior prestazione che ho visto, avevamo davanti la prima della classe e vincere contro una squadra stratosferica come il Milan è una grande soddisfazione, anche per l’intensità e la qualità che hanno messo i ragazzi dal primo all’ultimo minuto”. Vincenzo Italiano ha analizzato così il clamoroso 2-0 che il suo Spezia ha rifilato alla capolista Milan, per una vittoria che allontana ancora di più

la zona calda. In rete, per gli ultimi dieci gol bianconeri arrivati con. Insomma, una“Questo è un dato importante – ha spiegato il tecnico – perchè vuol dire che tutti hanno voglia di essere decisivi e trascinare, ma questa è una vittoria che ci dà grandissimo, una prestazione così è importante per il nostro obiettivo, che sappiamo qual è: mettiamo in cascina questie continuiamo con questo spirito“. “L’intuizione? Ha delle qualità da giocatore importante, grande forza e velocità palla al piede, e vista la necessità, oltre al fatto che sull’esterno non aveva reso tanto, gli abbiamo chiesto die devo dire che sta stupendo tutti pere qualità, sa gestire e aprire il gioco. È una grandissima sorpresa e si sta divertendo in quel ruolo ed è importante: lui è felicissimo e noi siamo contenti di averlo in questo modo qua“.