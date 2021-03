TORINO – Vincenzo Italiano , allenatore dello Spezia uscito con le ossa rotte dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus , esordisce così a Sky Sport: “Non ci possiamo permettere di concedere mezza palla gol a Ronaldo . Secondo la mia opinione, abbiamo fatto una grandissima prestazione . Il risultato è troppo severo . Altre battaglie ci attendono, ma sono arrabbiato perché bisognava mantenere in vita la gara e non perdere 3-0. Non si può lasciare Advertisements l’inesperienza ha pesato, è il nostro primo anno in Serie A” .

“A Pirlo auguro il meglio, spero vinca altri trofei”

Italiano parla poi del suo rivale Andrea Pirlo: “Gli auguro il meglio. Ha già vinto un trofeo, spero ne vinca altri”. E di nuovo sulla gara: “Siamo arrivati spesso negli ultimi 16 metri, ma non abbiamo affondato il colpo. Non è semplice quando subisci gol, anche perché poi subentra la stanchezza. Io devo essere felice per quanto visto oggi e fiducioso per il resto del torneo. In queste tredici partite, la nostra personalità deve cambiare. Se ci fossimo abbassati di più, sarebbe finita con 8 gol di scarto. Non è la prima volta che prendiamo gol sul primo palo. Dobbiamo lavorarci di più. Pensiamo a fare la prestazione nelle partite che verranno, senza pressione”.