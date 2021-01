ROMA – Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato così l’incredibile ko subito in casa della Roma: “Penso che avremmo meritato di portare via quel punto. Sul 3-1 potevamo mollare, ma siamo rimasti in partita fino alla fine, anche se non si può prendere un gol simile a 30 secondi dalla fine. Nelle due partite contro la Roma li abbiamo messi in difficoltà e penso che gli aspetti Advertisements . Oggi abbiamo fatto anche meglio rispetto alla gara di Coppa, ma il calcio è strano: mi fa arrabbiare il fatto di essere andato sotto sul 3-1 senza correre grossi pericoli, ma siamo felici per quello che stiamo dimostrando in campionato e con tanti giovani, la stagione è ancora lunga. Meglio vincere oggi o qualificarsi in Coppa Italia? Mi tengo la qualificazione, ma avrei preferito vincere oggi. Fa malissimo perdere in questo modo, a trenta secondi dalla fine“.

Fonte tuttosport.com

