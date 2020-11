BENEVENTO – Esulta lo Spezia, che in casa del Benevento ottiene una vittoria preziosissima. Vincenzo Italiano esordisce così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo deciso di mantenere una rosa numerosa per le problematiche che il Covid ci avrebbe provocato, è una mossa che sta pagando. Fare questi risultati è una grande soddisfazione per noi. Per tanti aspetti siamo ancora in grosso ritardo di condizione, tanti ragazzi si devono Advertisements Una vecchia conoscenza dello scorso anno, tornato dal Trapani, ha fatto la differenza: “Nzola è un ragazzo che va gestito in tutti i sensi, in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni. Siamo felici, speriamo continui così”. Il gioco espresso dagli aquilotti è stato molto gradevole: “Il nostro scopo è quello di giocare a calcio e non subire solamente, non vogliamo farci prendere a pallonate e quindi mandiamo qualche elemento in più in area avversaria”.

Advertisements