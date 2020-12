LA SPEZIA – L’Alberto Picco, stadio dello Spezia, è finalmente pronto all’esordio in Serie A: “E’ con grande soddisfazione che lo Spezia Calcio comunica che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, nella riunione del 10 dicembre 2020, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dal Club di via Melara per l’utilizzo dello Stadio Alberto Picco fino al termine della stagione sportiva 2020/2021. Pertanto, come già comunicato in data 23 novembre Advertisements Italiano esordiranno sul terreno del Picco a partire dalla sfida al Bologna, in programma alle 20:45 di mercoledì 16 dicembre e valida per il 12° turno del campionato di Serie A” , si legge sul sito ligure.