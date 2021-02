LA SPEZIA – Domani contro il Parma lo Spezia dovrà fare a meno di Tommaso Pobega, non al meglio dopo uno scontro di gioco in allenamento. A riposo precauzionale, e fuori dalla lista dei convocati, resta anche il difensore Riccardo Marchizza, così come i due portieri Krapikas e Rafael: in lista convocati entra così l’estremo difensore della Primavera spezzina, Denny Pucci, che prenderà la maglia numero 99.