LA SPEZIA – Spezia al lavoro nel pomeriggio di oggi, dopo la gara con la Lazio, in vista dell’incontro di sabato contro il Crotone. Lavoro differenziato per Agoume e Ramos, mentre il resto del gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico, seguito da torelli, esercitazioni finalizzate al possesso e partitella finale. Al termine della seduta, consueti tamponi come da protocollo anti Covid.19. Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana di

Advertisements

allenamento.