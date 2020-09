CESENA – Lo Spezia dura solo un tempo, poi affonda sotto i colpi del Sassuolo. La prima storica partita in serie A degli aquilotti riserva un esito amaro alla squadra di Italiano, battuta 4-1 a Cesena dai neroverdi che, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa sprigionano il loro enorme potenziale offensivo. Il Sassuolo chiude la sfida mandando a bersaglio tutti i quattro uomini del reparto avanzato schierati titolari, con Caputo che si vede anche annullare tre reti per fuorigioco.



Magia di Djuricic

De Zerbi, privo dell’infortunato Boga, vara il solito modulo a trazione anteriore, con Berardi, Defrel e Djuricic alle spalle di Caputo. Italiano, invece, preferisce Dell’Orco a Chabot al centro della difesa e Gyasi a Farias come esterno sinistro d’attacco. Lo Spezia mostra subito grande aggressività e impedisce agli emiliani di trovare quella fluidità che in genere contraddistingue la loro manovra. Non appena il ritmo dei liguri si fa meno intenso, però, il tasso qualitativo del Sassuolo emerge e porta al vantaggio al 12′. Ferrari lancia lungo per Djuricic, che entra in area, si libera con un tunnel di Sala e batte Zoet sul palo lontano. La squadra di De Zerbi è in fiducia e al 20′ raddoppia con Caputo, ma un lungo check del Var annulla la rete per posizione irregolare del bomber neroverde.



Galabinov pareggia i conti

Alla ripresa del gioco lo Spezia si rianima e alla mezz’ora esatta riporta il match in equilibrio con il colpo di testa di Galabinov, che sfrutta un cross morbido di Ricci. Il finale di frazione procede sui binari dell’equilibrio e l’unico grande sussulto lo regala una punizione di Locatelli, deviata dalla barriera sul palo. Nel secondo tempo il Sassuolo prende subito in mano le redini del gioco e schiaccia lo Spezia nella sua metà campo, mostrando anche la giusta capacità di affondare che era mancata nei primi 45 minuti. Dopo un altro gol annullato a Caputo per fuorigioco, gli uomini di De Zerbi piazzano un micidiale uno-due che stende gli aquilotti.

Il Sassuolo dilaga nella ripresa

Al 64′ Berardi trasforma sotto la traversa un rigore giustamente concesso per l’atterramento di Caputo da parte di Zoet, mentre due minuti più tardi la volée da centro area di Defrel vale il tris. Caputo continua a litigare con il Var che interviene a cancellare la terza rete di una domenica che sembra stregata per l’attaccante di Altamura. La formazione ligure allora prova ad approfittare di un calo di tensione degli ospiti per rientrare in gara, ma questa volta il colpo di testa di Galabinov impatta la traversa. Il Sassuolo capisce che è il caso di chiudere definitivamente i conti e al 76′ cala il poker, con la girata sotto porta di Caputo – questa volta perfettamente regolare – sugli sviluppi di calcio d’angolo. I neroverdi salgono a quattro punti in classifica e rovinano l’esordio dello Spezia. Per gli aquilotti comunque, magari anche con l’aiuto del mercato, c’è tutto il tempo per rifarsi.



Spezia-Sassuolo 1-4 (1-1)

Spezia (4-3-3): Zoet; Sala (35′ st Ferrer), Dell’Orco (42′ st Chabot), Erlic, Ramos; Bartolomei (27′ st Deiola), M. Ricci, Pobega (27′ st Mora); Agudelo (27′ st Farias), Galabinov, Gyasi. In panchina: Krapikas, Rafael, Agoume, Bastoni, Verde, Vignali, Piccoli. All. Italiano.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (34′ st Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos (1′ st Muldur); Locatelli, Obiang (1′ st Bourabia); Berardi (42′ st F. Ricci), Defrel (25′ st Traoré), Djuricic; Caputo. In panchina: Pegolo, Turati, Peluso, Haraslin, Ghion, Scamacca. All. De Zerbi.

Reti: 12′ pt Djuricic, 30′ pt Galabinov, 19′ st Berardi (rig), 21′ st Defrel, 31′ st Caputo.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Note – Giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Sala, Djuricic, Zoet. Angoli: 5-3 per il Sassuolo. Recupero: 6′, 4′.Fonte www.repubblica.it

